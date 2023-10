Na manhã de ontem, quinta-feira (12), a diretoria do Grêmio e o renomado técnico Renato Portaluppi se reuniram para enterrar de vez qualquer desavença que possa ter surgido nos últimos dias. A reapresentação do elenco Tricolor marcou o início de uma nova era de entendimento e cooperação entre o treinador e o presidente do clube, Alberto Guerra.