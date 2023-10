O ex-jogador Dinho, que já atuou em times como Grêmio e São Paulo, foi condenado a 3 anos e 4 meses por envolvimento em rachadinha, pela Justiça do Rio Grande do Sul. Segundo a denúncia do Ministério Público (MP), o ex-atleta participou do esquema com desvio de R$ 8 mil mensais do salário de uma funcionária lotada em seu gabinete entre 2015 e 2017, época em que ele era vereador em Porto Alegre.