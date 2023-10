A situação apresenta uma oportunidade para os jovens talentos do sub-20. Jogadores como Caio Araújo e João Vitor, de atuações notáveis na final da Copa do Brasil Sub-20, podem receber a chance de subir ao time principal e provar seu valor. Esta promoção não apenas preencheria as lacunas imediatas do elenco, mas também poderia oferecer uma visão vital do futuro potencial do clube.