Grêmio perde para o Criciúma em partida atrasada do Brasileirão

Arthur Caique marcou o primeiro gol do jogo (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/09/2024 - 21:17 • Rio de Janeiro

O Grêmio não conseguiu manter a boa sequência no Campeonato Brasileiro e perdeu para o Criciúma na noite desta quarta-feira (25). A partida, válida pela 5ª rodada da competição, ocorreu na Arena e acabou com vitória do Tigre por 2 a 1.



O primeiro tempo foi marcado pelo equilíbrio. Os dois times tiveram chances de balançar as redes e os visitantes foram mais efetivos. Logo aos 13 minutos, Arthur Caíke abriu o placar para o Criciúma. Já na segunda etapa, foi a vez dos donos da casa levarem pressão ao gol de Gustavo, porém somente aos 21 conseguiram marcar, com Villasanti. O Grêmio não conseguiu manter o ritmo e, aos 33, viu o Criciúma aumentar a vantagem, com Ronald Lopes.



Com o resultado, o Grêmio desce para a 14ª colocação, com 31 pontos e é ultrapassado justamente pelo seu rival da noite. O Criciúma sobe para o 13º lugar, com 32 pontos conquistados. O Tricolor, todavia, ainda tem um jogo a menos - contra o Atlético-MG.

Os times voltam a campo no final de semana. O Grêmio encara o Botafogo, no sábado (28), a partir das 21h, no Mané Garrincha, em Brasília. Já o Criciúma enfrenta o Bahia, na Arena Fonte Nova, no domingo (29), a partir das 18h30.

✅ FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 1 X 2 CRICIÚMA

5ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: Quarta-feira, 25 de setembro de 2024, às 19h;

📍 Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS);

🟨 Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES);

🚩 Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva (FIFA) (GO) e Douglas Pagung (ES);

🖥️ VAR: Daiane Muniz (FIFA) (SP).

⚽ Gols: Arthur Caíke (13‘/1ºT) (1-0); Villasanti (21‘/2ºT) (1-1) e Ronald (33‘/2ºT) (1-2);

🟨 Cartões Amarelos: Monsalve e Diego Costa (Grêmio) e Newton, Matheusinho e Walisson Maia e Ronald (Criciúma)

🟥 Cartões Vermelhos: -



⚽ ESCALAÇÕES:



GRÊMIO (Técnico: Renato Gaúcho)

Marchesín; João Pedro (Edenílson), Gustavo Martins, Rodrigo Caio e Reinaldo; Villasanti, Dodi (Ronald), Cristaldo (Diego Costa) e Monsalve (Aravena); Soteldo e Braithwaite (Arezo).



CRICIÚMA (Técnico: Claudio Tencati)

Gustavo; Dudu (Claudinho), Rodrigo, Tobias Figueiredo e Marcelo Hermes; Barreto, Walisson Maia (Barreto), Fellipe Mateus (Jhonata Robert), Newton e Matheusinho (Ronald); Allano e Arthur Caíke (Felipe Vizeu).