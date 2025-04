Ficha do jogo MIR GRE Data e Hora Quarta-feira, 16 de abril, às 19h (de Brasília) Local José Maria de Campos Maia, Mirassol (SP) Árbitro Lucas Paulo Torezin (PR) Assistentes Bruno Boschilia (PR) e Daniella Coutinho Pinto (BA) Var Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ) Onde assistir

Mirassol e Grêmio se enfrentam na noite desta quarta-feira (16), às 19h (de Brasília), no Maião, em Mirassol (SP). O confronto, válido pela quarta rodada do Brasileirão, terá transmissão ao vivo do Premiere.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Mirassol vem de empate em 1 a 1 com o Bahia, fora de casa, em Salvador (BA). Já o Grêmio perdeu por 2 a 0 para o Flamengo, em Porto Alegre (RS).

Tudo sobre o jogo entre Mirassol e Grêmio pelo Brasileirão (onde assistir, horário, escalações e local)

✅ FICHA TÉCNICA

MIRASSOL X GRÊMIO

4ª RODADA - BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: quarta-feira, 16 de abril de 2025, às 19h (de Brasília);

📍 Local: Maião, Mirassol (SP);

📺 Onde assistir: Premiere (pay-per-view);

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

MIRASSOL: Alex Muralha; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Daniel Borges; Neto Moura e Danielzinho; Gabriel, José Aldo e Clayson; Iury Castilho.

GRÊMIO: Tiago Volpi; João Pedro, Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Camilo (Amuzu) e Villasanti; Edenílson, Cristaldo e Pavón; Braithwaite.

continua após a publicidade