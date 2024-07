Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 23/07/2024 - 11:08 • Porto Alegre (RS) • Atualizada em 23/07/2024 - 13:01

Martin Braithwaite, dinamarquês de 33 anos, foi anunciado na segunda-feira (22) de forma surpreendente como reforço do Grêmio. O centroavante rodou a Europa em times de menor expressão nas grandes ligas, e chegou ao Barcelona em 2020, mas viveu uma situação inusitada em sua apresentação na Catalunha.

O evento tradicionalmente organizado pela diretoria blaugrana leva os jogadores a se apresentarem no gramado do Camp Nou para a imprensa, fazendo embaixadinhas. Porém, Braithwaite não conseguiu manter a bola no alto por muito tempo, mostrando pouco controle e virando piada na internet à época. Veja o vídeo dos erros acima.

Braithwaite é o novo reforço do Grêmio (Foto: PATRIK STOLLARZ / AFP)

O centroavante chega para suprir carências sentidas no elenco desde a saída de Luis Suárez, ao fim de 2023. Livre no mercado desde o fim de junho, Martin acaba de ajudar o Espanyol a subir mais uma vez para a primeira divisão do Campeonato Espanhol.

Confira os números de Braithwaite no Espanyol:

⚔️ 78 jogos (72 titular)

⚽️ 32 gols

🅰️ 5 assistências

⏰ 178 mins p/ participar de gol

✅ 52% conversão de chances claras (25/48)!

👟 187 finalizações (73 no gol)