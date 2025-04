O Grêmio apresentou, no início da tarde desta segunda-feira (14), na sala de imprensa do CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre/RS, o lateral esquerdo Marlon. O jogador de 27 anos chega ao Tricolor Gaúcho por empréstimo do Cruzeiro, onde foi muito criticado no final de sua passagem de mais de dois anos e 100 jogos.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

Um dos melhores laterais esquerdos do Campeonato Brasileiro de 2023, Marlon não conseguiu repetir o desempenho na temporada seguinte, e foi titular em apenas quatro jogos do Cruzeiro neste início de 2025. Ele foi questionado sobre essa oscilação em sua entrevista coletiva de apresentação.

— É normal na carreira de todo mundo. Procuramos manter o alto nível, ainda mais no futebol, onde tu é cobrado sempre. […] As coisas que acontecem em campo são responsabilidade minha. Não sou jogador omisso, de ludibriar ninguém com as palavras. Por vezes, sim, cometi erros que culminaram em algumas críticas. Sempre tento fazer o melhor, mas tem uma linha bem tênue entre o certo e o errado, e você corre riscos. Mas eu sei do meu potencial, sei da minha qualidade — afirmou.

continua após a publicidade

‘Não acredito que esteja em momento tão ruim’ diz Marlon

Marlon também discordou que vivia “mau momento” no Cruzeiro. E rebateu algumas críticas mais pesadas, de que faltava entrega por parte do lateral.

— Não acredito que eu esteja em um momento tão ruim quanto colocam. Esse rótulo de momento terrível, discordo. Na questão da entrega dentro de campo, eu já fui cobrado algumas vezes por ser um jogador que excede na vontade, por ser um jogador agressivo. Considero um momento perfeito. Estou em um lugar onde me querem, e um lugar onde quero estar também, estou muito motivado — destacou.

continua após a publicidade

Marlon vestirá a camisa 23 do Grêmio. Já integrado ao elenco comandado por Gustavo Quinteros, o lateral esquerdo poderá fazer sua estreia contra o Mirassol, na próxima quarta-feira (16), às 19h, no interior paulista, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.