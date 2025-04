Grêmio confirma lesão muscular de Wagner Leonardo

O Grêmio confirmou, na tarde desta segunda-feira (21), a situação clínica de Wagner Leonardo. Após ser submetido a exame de imagem, o zagueiro teve constatada lesão de grau 1 no músculo pectíneo do quadril direito. Ele já iniciou o tratamento com o departamento de fisioterapia gremista, no CT Luiz Carvalho.

Wagner Leonardo sofreu a lesão ainda no primeiro tempo do empate em 1 a 1 no clássico Gre-Nal 447, na noite do último sábado (19), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), em partida válida pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Após receber atendimento médico no gramado, o zagueiro precisou sair de campo e foi substituído, aos 29 minutos, por Kannemann.

Kannemann deve ser o substituto de Wagner Leonardo

O argentino, inclusive, deve ser o substituto de Wagner Leonardo no período em que este desfalcar o Grêmio. O clássico Gre-Nal foi o primeiro jogo de Kannemann na temporada, depois de seis meses e meio sem atuar. No final de 2024, o ídolo gremista passou por cirurgia para correções de problemas no quadril e no tornozelo.

— Feliz por ter voltado. Um pouco chateado porque não conseguimos a vitória, mas o time correu, brigou, o torcedor reconheceu a entrega. Daqui para a frente, isso é o mínimo — declarou Kannemann, na zona mista da Arena do Grêmio, após o Gre-Nal.

Além de Kannemann, atualmente o Grêmio conta com Jemerson, Gustavo Martins e Viery como zagueiros à disposição. Wagner Leonardo se soma a Rodrigo Ely, que se recupera de grave lesão no joelho, entre os jogadores da posição entregues ao departamento médico. Isso só reforça a necessidade do Tricolor Gaúcho contratar um defensor na janela de transferências da metade do ano, o que é considerado prioridade pela direção gremista.