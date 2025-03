Apesar da vitória, atuação do Grêmio desagrada a Quinteros: ‘não estou contente’

O Grêmio estreou no Campeonato Brasileiro com vitória por 2 a 1 sobre o Atlético-MG, na noite deste sábado (29), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Apesar disso, a atuação gremista não agradou nem mesmo ao técnico Gustavo Quinteros.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

O Tricolor Gaúcho teve dificuldades especialmente no início do jogo. Logo nos primeiros minutos, o Galo teve quatro grandes chances de marcar, mas parou em Tiago Volpi, o nome do jogo.

— Hoje nos primeiros 20 minutos o time não esteve bem. Tivemos inferioridade na marcação pelos lados. Os extremos não ajudavam os laterais, sobretudo no lado de Igor, e nos superaram por aí, com dobra do Arana. Ao ter situações contra, perdemos confiança, não encaixamos a marcação, tivemos dúvida — explicou Quinteros.

continua após a publicidade

'Não estou contente com o jogo da equipe', afirma Quinteros

O técnico gremista destacou a eficácia de seu time, que aproveitou as oportunidades para abrir 2 a 0 no primeiro tempo, com gols de Arezo e Edenílson — Rony descontou na segunda etapa. Por outro lado, alertou para a necessidade de evolução.

— Não tivemos o volume de jogo que buscamos. Eu, como treinador, não estou contente com o jogo da equipe. Necessito que a equipe jogue melhor. É muito mais agradável ganhar para seguir trabalhando, melhorar quando se está ganhando — avaliou.

continua após a publicidade

O problema é que, a partir de agora, o Grêmio não terá muito tempo para treinar. Na próxima quarta-feira (2), o Tricolor Gaúcho estreia na Copa Sul-Americana, contra o Sportivo Luqueño, em Assunção, no Paraguai.