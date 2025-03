Edenílson é a principal atração do Grêmio na estreia do Campeonato Brasileiro, neste sábado (29), às 18h30min, contra o Atlético-MG, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. O experiente meio-campista de 35 anos não só foi mantido no time titular do técnico Gustavo Quinteros, como também será capitão diante do Galo, seu ex-clube.

Edenílson venceu a disputa, pela vaga entre os titulares, com Cristaldo e Monsalve. Com isso, o Grêmio terá o mesmo meio de campo utilizado no empate em 1 a 1 com o Internacional, no jogo de volta da final do Campeonato Gaúcho, no último dia 16.

A única alteração, comparada àquela equipe, é no comando do ataque. Braithwaite, que se recupera na Europa de lesão de grau 2 no músculo adutor da coxa direita, será substituto por Arezo. Dessa forma, o Tricolor Gaúcho irá a campo com Tiago Volpi; Igor Serrote, Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Camilo e Villasanti; Cristian Olivera, Edenílson e Amuzu; Arezo.

No banco de reservas, o Grêmio também não contará com Cuéllar. O volante colombiano, que já havia perdido a titularidade para Camilo na abertura do meio de campo, sentiu novo problema muscular.

Escalação do Atlético-MG

Adversário do Grêmio, o Atlético-MG também está escalado. Cuca mandará o Galo a campo com Everson; Natanael, Lyanco, Junior Alonso e Arana; Allan Franco e Gabriel Menino; Rony, Gustavo Scarpa e Cuello; Hulk.