Falta pouco para o Grêmio fazer a sua estreia na Copa São Paulo de Futebol Junior, a famosa Copinha. No domingo (5), o Tricolor inicia a sua trajetória em busca de um feito inédito e ganhar a competição. Para isso, o clube apostou em um nome diferente para assumir o comando: Fabiano Daitx.

O técnico, também conhecido como Maninho, tem vasta experiência no futebol gaúcho e foi a aposta do Grêmio para buscar o título inédito da competição. No Tricolor desde o início de dezembro, Daitx já está familiarizado com a equipe que disputará a Copinha e rasgou elogios ao grupo.

Em entrevista ao programa Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha, o técnico gremista exaltou a sua equipe. Apesar do Tricolor ser uma das equipes tradicionais da competição, ainda não conseguiu levantar a taça.

- Individualmente, são atletas de ponta e a gente tem que formar um time para ser competitivo. É o que a gente escuta hoje do profissional e estamos tentando colocar aqui. A marca do Grêmio sempre foi ser uma equipe competitiva. - disse o técnico.

Gabriel Mec é um dos destaques do Grêmio na Copinha (Foto: Giancarlo Santorum/AGIF)

De olho na Copinha

A Copinha é a maior competição de base do Brasil - e Maninho sabe disso. Para o técnico, o campeonato é uma oportunidade não somente para o time ser campeão, mas para os jogadores mostrarem o seu potencial.

- É uma competição importantíssima. É o último estágio desses atletas e uma competição que exige muito. A expectativa é muito boa. Espero que nesse momento a gente consiga contribuir. Fazer com que o jogador se comprometa em buscar um título, que é inédito para o Grêmio - comentou Daitx.

O Grêmio estreia na competição no domingo, às 15h, quando enfrenta o Vitória da Conquista, da Bahia, em Guaratinguetá. O Tricolor ainda terá pela frente o Porto Vitória, do Espírito Santo e encerra a fase de grupos diante do Atlético Guaratinguetá, de São Paulo. Os jogos serão disputados no Estádio Prof. Dario Rodrigues Leite.