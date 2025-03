Web enloquece com defesas de Volpi em Grêmio x Atlético-MG: ‘Monumental’

Para boa parte dos torcedores, Tiago Volpi foi o grande protagonista do primeiro tempo de Grêmio x Atlético-MG, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O goleiro roubou a cena na vitória do time da casa, na Arena, por 2 a 1.

O arqueiro, de 34 anos, fez quatro defesas importantes, algumas enquanto a partida ainda estava empatada sem gols, e vai ajudando o Imortal a começar o Brasileirão com o pé direito. Após isso, a equipe de Gustavo Quinteiros marcou duas vezes e vai vencendo.

Volpi chegou ao Grêmio no começo do ano em uma negociação junto ao Toluca, do México, que foi fechada em cerca de US$ 1,6 milhão de dólar (R$ 9,6 milhões) No entanto, chegou a ser reserva no começo do ano e voltou a ser titular.

Confira reações a Volpi em Grêmio x Atlético-MG

Ano de altos e baixos

O goleiro chegou inicialmente para ser titular absoluto na baliza do Imortal, mas após falhar algumas vezes ele acabou perdendo espaço para Gabriel Grando e acabou perdendo espaço e indo para o banco de reservas. No entanto, foi herói na classificação ao brilhar na disputa de pênaltis e ajudar o Tricolor a se classificar sobre o São Raimundo, na Copa do Brasil.

Volpi defendendo um penâlti na Copa do Brasil. (Foto: Lucas Ubel/Gremio)

Antes de chegar ao Tricolor Gaúcho, o arqueiro construiu sua carreira no futebol brasileiro e teve passagens por Figuerense e São Paulo. No entanto, o goleiro se destacou por suas passagens pelo futebol mexicano, onde defendeu Toluca e Querétaro. Além das defesas, ele ficou famoso por bater pênaltis e já marcou 15 gols em sua carreira até agora.

Após ficar com o vice do Campeonato Gaúcho e ter duas classificações nos pênaltis na Copa do Brasil, o Grêmio vai vencendo o Atlético-MG, na Arena, por 2 a 0 e vai começando a competição com o pé direito. Arezo e Edenilson marcaram os gols da partida.