Quem é João Lucas, primeiro reforço do Grêmio na temporada

O Grêmio chegou a um acordo para contar com o lateral-direito João Lucas. O jogador já está em Porto Alegre e passará por exames médicos. Com perfil aprovado pela direção, o atleta assinará contrato por três temporadas com o Tricolor.

João Lucas teve as suas primeiras oportunidades no futebol nas categorias de base do Vila Nova. Na sequência, ainda jogou pelo Goiás antes de ser transferido para o Bangu, do Rio de Janeiro. Foi nas terras cariocas que ganhou destaque e, assim, foi comprado pelo Flamengo.

Por lá, atuou entre 2019 e 2020 e, no ano seguinte, foi emprestado ao Cuiabá por duas temporadas. Foi contratado pelo Santos em 2023, mas sem espaço no elenco, foi novamente emprestado. No último ano, esteve no Juventude, onde atuou em 49 partidas, marcando dois gols e concedendo sete assistências.

João Lucas chega para brigar pela vaga na lateral-direita com João Pedro. O jogador se destaca não somente pelas suas chegadas ao campo de ataque, mas também pela capacidade defensiva. De acordo com a plataforma de análise de dados, SofaScore, o lateral se destaca pelos passes decisivos, desarmes, bolas recuperadas e acerto no drible.

João Lucas atuou pelo Juventude na última temporada (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

João Lucas pelo Juventude:

49 jogos 2 gols 7 assistências 61 passes decisivos (!) 25% acerto no cruzamento 86 desarmes (!) 239 ações defensivas 230 bolas recuperadas (!) 71% acerto no drible (!)

Confira a nota do Grêmio:

O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense comunica que chegou a um acordo com o lateral-direito João Lucas, de 26 anos. O atleta atuou no Juventude durante a última temporada. O Tricolor tem um acerto para um contrato em definitivo por três anos.

João Lucas tem perfil de ser um atleta de força e competitividade. Em 2024 foi um dos destaques da equipe da Serra Gaúcha, tendo atuado em 49 jogos, com dois gols marcados e sete assistências aos companheiros.

O atleta está em Porto Alegre, passa por exames médicos e, após o cumprimento de todos os protocolos estabelecidos pelo Departamento de Ciência, Saúde e Performance do Clube, serão encaminhados os trâmites necessários para a assinatura de contrato.