Apesar da reapresentação do Grêmio estar marcada para quarta-feira (8), o CT Presidente Luiz Carvalho já está aberto para receber os jogadores. Foi o que aconteceu nesta terça-feira (7). Antes do início oficial da pré-temporada, Martin Braithwaite já se reapresentou.

Braithwaite compartilhou o momento nas suas redes sociais. O dinamarquês publicou uma imagem da parte interna do CT gremista. Nesta terça-feira eram esperados os atletas que terminaram a temporada lesionados como Rodrigo Ely e Alexander Aravena. Esse, todavia, não era o caso de Braithwaite.

Braithwaite se reapresentou no CT Luiz Carvalho um dia antes! 👊💪 pic.twitter.com/755CLgetBg — Portal do Gremista (@pdgremista) January 7, 2025

Os goleiros Gabriel Grando e Adriel, que retornam ao Grêmio após o fim dos contratos de empréstimo, também estiveram no CT gremista nesta terça-feira. Os dois serão reintegrados ao elenco de Gustavo Quinteros e brigarão por uma vaga na reserva de Marchesín.

PLAY NA PRÉ-TEMPORADA! 🇪🇪▶️ Na manhã de hoje, parte do elenco gremista já iniciou os testes físicos para 2025. O Tricolor conta em mais um ano com a parceria do Hospital Moinhos de Vento para a realização dos exames. pic.twitter.com/ISqJqchEwS — Grêmio FBPA (@Gremio) January 7, 2025

O comprometimento do dinamarquês animou os torcedores nas redes sociais. Após um ano abaixo do esperado, o Grêmio tem grandes pretensões para 2025 - e muito passa pelo atacante. O começo do ano já começa com a conquista do Campeonato Gaúcho.

Braithwaite encanta torcedores do Grêmio (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Braithwaite extremamente focado, trabalhou nas férias e já está na ativa.

