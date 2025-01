Quem é Gustavo Cuellar, volante alvo do Grêmio

O Grêmio trabalha para apresentar novos reforços para a temporada e um deles pode ser Gustavo Cuellar. O volante atua no Al-Shabab, da Arábia Saudita, e gerou interesse dos gremistas. As conversas entre as partes evoluíram e o acerto está encaminhado.

Nascido em Barranquilla, na Colômbia, Gustavo Cuellar é volante e tem 32 anos. Ele estreou no futebol profissional aos 17 anos, pelo Deportivo Calli. Ainda no seu país natal, atuou pelo Junior Barranquilla. Até que, em 2016, foi contratado pelo Flamengo.

No Rio de Janeiro, não demorou muito para Cuellar cair nas graças da torcida do Flamengo pelo seu estilo de jogo e perfil de marcação, força e liderança. Por lá, foi campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro.

Na sequência, em 2019, se transferiu para o futebol árabe. Atuou por quatro temporadas no Al-Hilal até chegar no Al-Shabab, clube que está atualmente. Na última temporada, foram 36 jogos com um gol marcado. Já nesta, são oito partidas.

Cuellar atua no futebol árabe desde a temporada 2019/20 (Foto: Divulgação / Al Hilal)

Fluminense deixa a negociação

Os caminhos do Grêmio estão mais livres para fechar com Cuellar. Isso porque o Fluminense, outro clube interessado, desistiu da negociação com o volante após descobrir que ele conversava, também, com o Tricolor gaúcho.

A contratação de Cuellar não está relacionada a uma possível saída de Villasanti. A ideia da direção é montar um time competitivo para conquistar as competições que o Grêmio disputará na temporada. O modelo de jogo de Quinteros favorece as características de jogo do colombiano.

O Grêmio corre contra o tempo para anunciar reforços para a temporada. Até esta quarta-feira, o Tricolor reforçou apenas um setor. Ainda nesta semana, o clube anunciou seu primeiro reforço para 2025: o lateral-direito João Lucas.