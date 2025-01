Mercado da Bola: Grêmio tem interesse na contratação de Cuellar

O interesse do Grêmio no volante Gustavo Cuéllar tem movimentado o mercado da bola nesta quarta-feira (8). O atleta colombiano, que atualmente joga no futebol saudita pelo Al-Shabab, recebeu uma oferta para atuar no Tricolor.

Apesar do forte interesse, a negociação com Cuéllar não é simples. O jogador é uma das principais peças do Al-Shabab, tem alto salário e contrato com o clube árabe até junho de 2026. Além disso, a concorrência de outros clubes interessados no jogador pode complicar ainda mais a situação.

A contratação de Cuellar não está relacionada a uma possível saída de Villasanti. A ideia da direção é montar um time competitivo para conquistar as competições que o Grêmio disputará na temporada. O modelo de jogo de Quinteros favorece as características de jogo do colombiano.

Cuellar chegou ao Al-Shabab na temporada 2023/24 e, desde então, atuou em 44 jogos, com um gol marcado. O meia também conta com passagem pelo Brasil, onde jogou no Flamengo, entre 2016 e 2019.

Grêmio anunciou apenas um reforço

O Grêmio corre contra o tempo para anunciar reforços para a temporada. Até esta quarta-feira, o Tricolor reforçou apenas um setor. Ainda nesta semana, o clube anunciou seu primeiro reforço para 2025: o lateral-direito João Lucas.

O Tricolor trabalha para fortalecer outros setores como o ataque e a zaga. Na última temporada, o Grêmio perdeu jogadores seja por fim de contrato ou aposentadoria, como o caso de Pedro Geromel.

Por outro lado, a equipe também conta com retornos de empréstimos. Os goleiros Adriel e Gabriel Grando, que estavam fora na última temporada, voltaram a ser reintegrados ao elenco e já se reapresentaram no CT Presidente Luiz Carvalho na terça-feira (7).