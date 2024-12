Presidente do Grêmio revela pré-contrato com técnico

O Grêmio não deve anunciar o novo técnico para 2025 nos próximos dias. Entretanto, o presidente Alberto Guerra afirma que já tem um nome confirmado - com pré-contrato assinado, inclusive. Oficialmente, o clube não confirma o argentino Gustavo Quinteros.

Todavia, tudo leva a crer que o argentino será o próximo técnico gremista. Ele já se despediu do Vélez Sarsfield, clube que estava treinando e tinha contrato até 31 de dezembro deste ano. Por lá, foi campeão nacional nesta temporada.

Em entrevista ao Grupo RBS, Alberto Guerra falou sobre o assunto. Apesar de não confirmar o nome de Quinteros, o mandatário revelou que há um documento assinado e, em caso de rompimento, está estabelecida uma multa.

- Nós temos uma negociação muito bem encaminhada. Não vou falar em nomes. Nunca abrimos isso antes de fecharmos a negociação. O que posso dizer hoje ao torcedor é que não há motivo para duvidar da palavra que o treinador já deu para o clube e do aceite dado para uma proposta. Com um documento assinado, com multa. - disse Guerra.

Alberto Guerra garante acerto com técnico (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Atlético-MG de olho em Quinteros?

Na noite de quinta-feira (26), a imprensa mineira noticiou um possível interesse do Atlético-MG em Gustavo Quinteros. Sem técnico desde a saída de Gabriel Milito, o Galo busca um novo comandante e, assim como o Grêmio, chegou a sondar Pedro Caixinha - agora no Santos.

O interesse do Galo, todavia, não preocupa o Tricolor. Como disse o presidente Alberto Guerra, com documento assinado e multa estabelecida, não há motivos para preocupação.