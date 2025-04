Preocupante estatística ratifica problema crônico do Grêmio

Na derrota por 2 a 0 para o Ceará, na noite de sábado (5), no Castelão, em Fortaleza/CE, pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Grêmio atingiu preocupante marca. Foi o 9º jogo consecutivo em que o time de Gustavo Quinteros foi vazado. A última vez em que o Tricolor não sofreu gol foi na vitória por 1 a 0 sobre o Ypiranga, no dia 15 de fevereiro, pela fase classificatória do Campeonato Gaúcho.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

São Raimundo 1 x 1 Grêmio - 19/02/25 - Copa do Brasil

Grêmio 2 x 1 Juventude - 22/02/25 - Campeonato Gaúcho

Juventude 2 x 1 Grêmio - 01/03/25 - Campeonato Gaúcho

Grêmio 0 x 2 Internacional - 08/03/25 - Campeonato Gaúcho

Athletic 3 x 3 Grêmio - 12/03/25 - Copa do Brasil

Internacional 1 x 1 Grêmio - 16/03/25 - Campeonato Gaúcho

Grêmio 2 x 1 Atlético-MG - 29/03/25 - Campeonato Brasileiro

Sportivo Luqueño 1 x 2 Grêmio - 02/04/25 - Copa Sul-Americana

Ceará 2 x 0 Grêmio - 05/04/25 - Campeonato Brasileiro



Nesses nove jogos, o Grêmio sofreu 14 gols. Os números vão de encontro à avaliação de Quinteros, que tem visto evolução no sistema defensivo desde o clássico Gre-Nal de volta da final do Campeonato Gaúcho.

— Estamos buscando situações na defesa para melhorar. Mas hoje creio que a defesa foi bastante forte, bastante sólida. Eles tiveram dois ou três cruzamentos no início, perigosos, um dos quais foi pênalti, lamentavelmente. No segundo tempo, uma bola no travessão, um arremate de fora, depois não tiveram muitas situações. Isso quer dizer que melhoramos também na defesa — avaliou o treinador após a derrota para o Ceará.

continua após a publicidade

Jemerson foi expulso na semifinal do Campeonato Gaúcho, contra o Juventude. (Foto: Liamara Polli/AGIF)

Grêmio sofre defensivamente há duas temporadas

Tornar o Grêmio forte defensivamente era um dos principais desafios de Quinteros ao chegar no Grêmio, no início deste ano. Nas duas últimas temporadas, o Tricolor Gaúcho sofreu 106 gols apenas no Campeonato Brasileiro. Mesmo quando foi vice-campeão, em 2023, o time de Renato Portaluppi teve a quarta pior defesa.