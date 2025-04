O Grêmio estreou com vitória na Copa Sul-Americana. O Tricolor Gaúcho superou o Sportivo Luqueño, por 2 a 1, na noite de quarta-feira (2), no Defensores del Chacho, em Assunção, no Paraguai. Mas o zagueiro Jemerson não passou ileso pela grave falha no gol dos donos da casa.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

Aos 28 minutos do primeiro tempo, quando o Grêmio vencia por 1 a 0, Jemerson foi pressionado na saída de bola e a chutou direto pela linha lateral. O Sportivo Luqueño cobrou rapidamente e, nas costas do zagueiro gremista, Federico Santander recebeu e finalizou no alto para empatar.

Quinteros reconhece falha, mas contemporiza

— O gol do rival hoje foi um erro nosso, de concentração. Devemos estar mais atentos ao arremesso lateral. Foi um erro que nos custou o gol de empate. Não existe jogo perfeito. Nos custa um pouco, baixa a moral, mas conseguimos ganhar no segundo tempo — comentou o técnico Gustavo Quinteros na entrevista coletiva após o jogo.

continua após a publicidade

O treinador do Grêmio foi questionado mais de uma vez sobre o desempenho de Jemerson. Na resposta à segunda pergunta, mais direta, Quinteros buscou contemporizar, e defendeu o zagueiro.

— Creio que o segundo tempo de Jemerson foi bom. No primeiro tempo nos equivocamos no arremesso lateral, ele estava envolvido. Mas todos cometem erros. O importante é recuperar-se. No segundo tempo ele ganhou muitas bolas aéreas — lembrou.

continua após a publicidade

Gustavo Quinteros orienta o Grêmio na vitória sobre o Sportivo Luqueño. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Apesar da defesa do treinador, as críticas sobre Jemerson, que vem de muito antes do jogo contra o Sportivo Luqueño, são grandes. E reforçam a necessidade da direção gremista buscar no mercado um novo parceiro de zaga para Wagner Leonardo. Esse jogador, porém, só deve chegar na janela de transferências da metade do ano.