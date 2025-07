O Grêmio não contou com três importantes titulares na goleada por 5 a 1 sobre o Aimoré, em jogo-treino na tarde de quarta-feira (2), no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre. O volante Villasanti, o ponta Cristian Olivera e o centroavante Braithwaite não participaram da atividade. Entretanto, a princípio eles não preocupam para a retomada das competições, que para o Imortal acontece na próxima terça-feira (8), com a disputa da Recopa Gaúcha, contra o São José, na Arena do Grêmio.

Villasanti se apresentou mais tarde na intertemporada gremista, que iniciou no dia 23 de junho. Por conta disso, ainda realiza trabalhos físicos específicos, principalmente de força, para chegar ao nível dos companheiros.

Cristian Olivera sofreu acidente doméstico no início desta semana, conforme noticiado por GZH. Ele teria se queimado após uma garrafa térmica, com água quente, cair em seu pé direito. Por fim, Braithwaite se recupera de desconforto no tornozelo.

Time titular no jogo-treino teve cinco mudanças

Sem os três, Alex Santana, Amuzu e André Henrique iniciaram o jogo-treino com o Aimoré. Outras duas novidades entre os titulares foram Lucas Esteves e Cuéllar, já que Marlon e Dodi serão desfalques no jogo contra o Cruzeiro, no dia 13 de julho, às 20h30min, no Mineirão, na retomada do Campeonato Brasileiro para o Grêmio.

Substituto de Braithwaite, André Henrique marcou um gol no jogo-treino. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

A atividade com o Aimoré foi dividida em quatro tempos de 25 minutos. Nos dois primeiros, a escalação gremista teve Tiago Volpi; Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Kannemann e Lucas Esteves; Cuéllar e Alex Santana; Alysson, Cristaldo e Amuzu; André Henrique. Nos dois últimos, o técnico Mano Menezes mandou a campo Gabriel Grando; Camilo, Jemerson, Viery e Marlon; Dodi e Edenilson (Luan Cândido); Pavón, Monsalve e Riquelme; Arezo.