De virada, Grêmio goleia o Aimoré em jogo-treino

O Grêmio goleou o Aimoré, por 5 a 1, em jogo-treino na tarde desta quarta-feira (2), no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre-RS. Após Adriano Klein abrir o placar para o Índio Capilé, Cristaldo, André Henrique, Arez (duas vezes) e Luan Cândido viraram para o Tricolor Gaúcho.

Jogo-treino foi dividido em quatro tempos de 25 minutos

A atividade foi divida em quatro tempos de 25 minutos. Nos dois primeiros, as equipes utilizaram seus times considerados titulares. O Grêmio iniciou com Tiago Volpi; Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Kannemann e Lucas Esteves; Cuéllar e Alex Santana; Alysson, Cristaldo e Amuzu; André Henrique.

O Aimoré abriu o placar aos quatro minutos do segunda etapa, com Adriano Klein. O Grêmio empatou com Cristaldo, aos 15, e virou com André Henrique, aos 24, chegando à metade do jogo-treino com vantagem de 2 a 1.

A partir do terceiro quarto, ambos times utilizaram formações reservas. O Grêmio teve Gabriel Grando; Camilo, Jemerson, Viery e Marlon; Dodi e Edenilson (Luan Cândido); Pavón, Monsalve e Riquelme; Arezo.

O Grêmio ampliou logo aos quatro minutos da terceira etapa, com Arezo. Aos dois minutos do quarto período, o centroavante uruguaio marcou mais um. Por fim, aos quatro, Luan Cândido deu números finais à partida.

O que vem por aí

O próximo compromisso oficial do Grêmio é na próxima terça-feira (8), às 19h30min, contra o São José, pela Recopa Gaúcha, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS. Já o Aimoré recebe o Inter-SM, domingo (6), às 15h, no Cristo Rei, em São Leopoldo, pela 10ª rodada da Divisão de Acesso gaúcha, em que é líder, com 22 pontos em nove jogos.