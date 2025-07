Ao mesmo tempo em que reconheceu sua parcela de culpa, Mano Menezes deu forte recado aos jogadores do Grêmio em entrevista coletiva após a goleada por 4 a 1 sofrida para o Cruzeiro, na noite deste domingo (13), no Mineirão, em Belo Horizonte-MG, em partida válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Mano admite que 'poderia ter protegido mais a equipe'

O Grêmio iniciou o jogo no tradicional 4-2-3-1, com Villasanti e Alex Santana como volantes e Cristaldo de meia. Logo em sua primeira resposta na coletiva, Mano admitiu que poderia ter adotado outra estratégia.

— Quando um jogo entre duas grandes equipes termina em 4 a 1 para alguma equipe, o treinador certamente tem a parcela dele. Talvez podia ter protegido mais a equipe. Penso até que minha cobrança inicial para todos era porque tínhamos uma formação para jogar mais, e quase nunca jogamos — avaliou.

'Para estar em clube grande, tem que assumir as responsabilidades', dispara Mano

Principalmente no primeiro tempo, Mano gesticulou muito, tentando passar orientações aos atletas. O treinador explicou quais eram os principais tópicos das cobranças.

— Acho que a nossa saída melhor era pela direita, e nós insistimos em uma saída pela esquerda, e nos escondemos um pouquinho de pedir a bola no momento mais difícil do jogo. Nessa hora você tem que ter personalidade, não pode abrir mão de jogar. Difícil ou não, tem que jogar. Para estar em um clube grande, tem que assumir as responsabilidades — disparou.

Mudanças contra o Alianza Lima

A partir disso, Mano já adiantou que fará mudanças no time para a próxima partida. De Belo Horizonte, o Grêmio viaja direto para Lima, no Peru, onde enfrenta o Alianza Lima, na quarta-feira (16), às 21h30min, pelo jogo de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana.