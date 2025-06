Em entrevista ao Canal do Bagé e à Rádio Imortal, na noite de quarta-feira (4), na qual confirmou sua pré-candidatura à presidência do Grêmio, Paulo Caleffi deu uma declaração que chamou atenção. A fala diz respeito ao fato de que o Tricolor Gaúcho possui os mesmos patrocinadores do Internacional, maior rival.

— Eu não aceito que o Grêmio tenha o mesmo patrocinador do outro clube dessa cidade. É simples, não estou desmerecendo, não quero aqui deflagrar uma rivalidade. Trata-se de observação do mercado, de qualquer cenário que tu queiras estabelecer aqui. Qualquer um deles, o Grêmio vai estar sempre acima — afirmou.

Caleffi compara receita do Grêmio com a do Palmeiras

Para Caleffi, o parâmetro do Grêmio precisa ser o Palmeiras, não o Internacional. O advogado contou que transmitia esse discurso, internamente, quando ocupava o cargo de vice-presidente de futebol do Tricolor Gaúcho, no primeiro semestre de 2023.

— O Grêmio precisa mudar a sua perspectiva de onde quer chegar. E eu sempre dava o mesmo exemplo: o nosso rival tem que vestir verde e branco. O Grêmio, com 10 milhões de clientes, estabelece uma receita de R$ 500 milhões apenas no Rio Grande do Sul. O Palmeiras, afora a venda do Endrick e do Estêvão, que teve uma receita extraordinária na ordem de R$ 364 milhões, que fez ser a maior receita da história do clube, batendo em torno de R$ 1,2 bilhões, normalmente navega em uma receita de R$ 730 milhões. O Palmeiras, com 17 milhões de clientes, no centro financeiro desse país — justificou.

Entretanto, Caleffi é contra a ideia de um 'mecenas'. O pré-candidato até citou antiga entrevista de Paulo Nobre, ex-presidente do Palmeiras, na qual ele lamenta ter precisado tirar dinheiro do próprio bolso para ajudar na reconstrução da equipe paulista.

