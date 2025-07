O Grêmio terá dois retornos no time titular para enfrentar o Cruzeiro, neste domingo (13), às 20h30min, no Mineirão, em Belo Horizonte-MG, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Kannemann e Villasanti serão as novidades na equipe comandada por Mano Menezes.

Por apresentar sintomas gripais, Kannemann foi desfalque na conquista da Recopa Gaúcha, com a vitória por 2 a 0 sobre o São José, na última terça-feira (8), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Na ocasião, Jemerson foi seu substituto.

Já Villasanti foi preservado do jogo de terça-feira (8) por ainda não apresentar, àquela altura, a condição física ideal. O volante paraguaio se apresentou depois dos demais companheiros para a inter-temporada gremista, que iniciou em 23 de junho. Ele volta ao time no lugar de Dodi, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Outro desfalque do Grêmio contra o Cruzeiro é Marlon, que pertence à Raposa e, devido a uma cláusula no contrato de empréstimo, só poderia jogar mediante ao pagamento de multa, o que não aconteceu. A escalação gremista tem Tiago Volpi; Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Kannemann e Lucas Esteves; Villasanti e Alex Santana; Alysson, Cristaldo e Amuzu; Arezo.

Escalação do Cruzeiro

O Cruzeiro também está escalado por Leonardo Jardim. A Raposa irá a campo com Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero e Lucas Silva; Christian, Matheus Pereira e Wanderson; Kaio Jorge.