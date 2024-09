Para pegar o Botafogo, Grêmio tem retrospecto equilibrado no palco do confronto

Torcida do Grêmio em Brasília (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/09/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro

O Grêmio volta a campo na noite deste sábado (28), quando enfrenta o Botafogo, às 21h (de Brasília), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para arrancar três pontos do líder da competição, o Tricolor aposta no retrospecto equilibrado que tem no Mané Garrincha, na capital federal e palco da partida.

Botafogo e Grêmio será no Estádio Mané Garrincha, em Brasília (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)<br>

➡️Saiba por que Botafogo e Grêmio, pelo Brasileirão, ocorrerá no Mané Garrincha, em Brasília

Em Brasília, o Grêmio já esteve em campo pelo Campeonato Brasileiro em duas oportunidades e garantiu 50% de aproveitamento. Os dois jogos foram contra o Flamengo, sendo um em 2013, quando venceu por 1 a 0, e outro em 2016, quando perdeu por 2 a 1. Também jogou pela Primeira Liga, em 2017, mas sofreu revés, também para o Rubro-Negro, por 2 a 0.

No Mané Garrincha, também garantiu uma classificação na Copa do Brasil. Na última temporada, o Grêmio enfrentou o Campinense, em Brasília, venceu por 2 a 0, com gols de Cristaldo e Ferreira, e avançou na competição.



➡️Renato Gaúcho ameaça sair do Grêmio após derrota para o Criciúma: ‘Põe o Guardiola’



Na noite deste sábado, o jogo ocorre no Mané Garrincha devido ao acordo entre os clubes. No primeiro turno, o Grêmio mandou a partida no Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo, devido às enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. No segundo turno, os cariocas aceitaram mandar o confronto em campo neutro.