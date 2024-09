Jogadores com mais títulos no Grêmio; veja os maiores campeões

Roger Machado é um dos jogadores com mais títulos pelo Grêmio (Foto: Celso Pupo/Fotoarena/Lancepress!)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/09/2024 - 15:47 • Rio de Janeiro

O {Grêmio} inegavelmente é um dos clubes com mais tradição no território brasileiro. Com uma história repleta de glórias e conquistas, a equipe teve diversos plantéis memoráveis para a torcida gremista, o que levou à alguns jogadores a serem eternizados pelo números de troféus pelo Imortal. Quer saber quem são os jogadores com mais títulos pelo Grêmio? O Lance! te conta.

Um dos grandes nomes da história do Grêmio, Eurico Lara é o segundo jogador com mais títulos na história do clube (Foto: Reprodução)

Confira os jogadores com mais títulos pelo Grêmio

19 títulos: Leôncio Vieira

Jogador do Grêmio de 1955 a 1968, Leôncio Vieira provavelmente é o jogador mais desconhecido da lista, mas é o mais condecorado na história do Grêmio. Atuando em mais de 500 partidas pelo Imortal, o ponta-esquerda conquistou 19 títulos pelo clube, sendo eles sete Campeonatos Gaúchos, 11 Campeonatos Citadinos e um troféu do Campeonato Sul-Brasileiro.

16 títulos: Eurico Lara

Considerado o melhor goleiro do Brasil na década de 1930, Eurico Lara foi tão importante para a história do Grêmio que foi eternizado no hino do clube escrito por Lupicínio Rodrigues. Ao todo, o arqueiro conquistou 16 títulos com a camisa tricolor, sendo eles 11 Campeonatos Citadinos e mais cinco Campeonatos Gaúchos.

12 títulos: Danrlei

Outro goleiro da lista, Danrlei fez parte do incrível elenco do Grêmio que conquistou quase todos os títulos possíveis nos anos 90. Com 12 títulos pelo Imortal durante a sua carreira, o jogador conquistou as taças da Copa Libertadores da América, o Brasileirão, uma Recopa Sul-Americana, além de três Copas do Brasil e cinco Campeonatos Gaúchos.

11 títulos: Roger Machado

Com 11 títulos em sua passagem pelo Grêmio, o lateral - e agora técnico - Roger Machado também fez parte do grande plantel gremista que conquistou a América nos anos 90. Além do troféu da Liberta, Roger ganhou um Campeonato Brasileiro, três Copas do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e quatro títulos do Campeonato Gaúcho.

Um dos grandes nomes da história do Grêmio, Mazarópi conquistou 10 títulos com a equipe (Foto: Reprodução)

10 títulos: Mazaropi

O terceiro goleiro do Grêmio nesta lista, Mazarópi conquistou um total de 10 títulos pelo Imortal. Quando defendeu a meta gremista, majoritariamente na década de 1980, ele ganhou uma Libertadores da América, uma Copa do Brasil, uma Supercopa do Brasil, seis Campeonatos Gaúchos, além do título mais importante da história do Grêmio, o Mundial de Clubes.