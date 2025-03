Ovacionado, Volpi comemora grande atuação em vitória do Grêmio: ‘consistência’

Tiago Volpi foi o grande nome da vitória do Grêmio na estreia no Campeonato Brasileiro, neste sábado (29), por 2 a 1, sobre o Atlético-MG, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre/RS. O goleiro fez seis defesas, quatro delas de alto grau de dificuldade, que garantiram o triunfo tricolor.

— Defesas importantes, em momentos importantes do jogo. Feliz pela atuação, pelas defesas, mas mais ainda pela vitória, pelos três pontos — comemorou Volpi, logo após o jogo, em entrevista na zona mista da Arena.

Volpi foi contestado quando chegou no Grêmio

Contestado quando foi contratado pelo Grêmio, no início deste ano, Volpi mudou rapidamente sua imagem junto à torcida tricolor. O goleiro foi herói nas classificações sobre Juventude, na semifinal do Campeonato Gaúcho, e São Raimundo-RR, na primeira fase na Copa do Brasil. No intervalo da vitória sobre o Atlético-MG, teve seu nome cantado na Arena do Grêmio.

— São 10 anos. Não é hoje que provei que mereço ser titular do Grêmio. Houve bons momentos, outros nem tantos. Mas 10 anos a gente fala de consistência. Sempre é importante ter atuações assim. Mas para vestir essa camisa, tem que fazer isso sempre — ressaltou.

Apesar de sua grande atuação, e da vitória do Grêmio, Volpi reconheceu que a equipe precisa melhorar. Mas o goleiro acredita em um Tricolor Gaúcho forte, não só no Brasileirão, mas também na Copa Sul-Americana, em que estreia na próxima quarta-feira (2), às 21h30min, contra o Sportivo Luqueño, em Assunção, no Paraguai.