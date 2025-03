Volpi mostra otimismo com preparação do Grêmio para estreia no Brasileirão

Contratado pelo Grêmio no fim de janeiro, o goleiro Tiago Volpi comentou a expectativa de voltar a disputar o Brasileirão após três anos atuando no futebol do México. Entre 2022 e 2025, o jogador defendeu as cores do Toluca, um dos mais tradicionais clubes do país, pelo qual fez 108 partidas, anotou 15 gols e foi um dos destaques da equipe até se transferir para o clube gaúcho.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

— O Brasileirão é, sem dúvidas, uma das competições mais equilibradas do mundo. Fiquei esses três anos fora disputando uma liga que também é de alto nível e a expectativa de voltar à Série A é sempre a melhor possível, principalmente vestindo a camisa de um dos gigantes do nosso futebol. Chego em meu melhor momento para contribuir com uma ótima temporada do clube — afirma Volpi, que soma sete jogos pelo Grêmio neste ano, entre Gauchão e Copa do Brasil.

Mesmo estando há apenas dois meses em Porto Alegre, o goleiro já viveu fortes emoções pelo Tricolor, como nas disputas de pênaltis contra o São Raimundo, pela Copa do Brasil, e contra o Juventude, pelas semifinais do Gauchão. Nas duas ocasiões, o Grêmio venceu e Volpi, com três pênaltis defendidos e duas cobranças convertidas, saiu como grande destaque.

continua após a publicidade

Após um 2024 um tanto frustrante do Grêmio, o goleiro sabe que a expectativa do torcedor em relação à equipe é elevada e destaca a intensidade do trabalho na preparação para o Brasileiro. Após a final do Estadual, contra o Inter, o elenco gremista retornou aos treinamentos no dia 20 de março, com atividades em dois períodos no CT Luiz Carvalho.

— Esse período é muito importante em todos os aspectos. Tanto para a comissão técnica poder testar alternativas e solidificar seus conceitos quanto para nós, atletas, aprimorarmos aspectos físicos, técnicos e coletivos. São dias de muito trabalho, não só pensando no Brasileiro, mas também na Sul-Americana e Copa do Brasil — avalia Volpi, que disputará seu sexto Brasileirão de Série A na carreira. Antes, o goleiro defendeu o Figueirense em 2012 e 2014 e o São Paulo, entre 2019 e 2021.

continua após a publicidade

Sobre a estreia diante do Atlético Mineiro, marcada para o próximo sábado (29), às 18h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio, o camisa 1 do Tricolor reafirmou a força da competição.

— É até um clichê, mas a verdade é que o Brasileirão nos dias de hoje não tem nenhum jogo fácil e não permite cochilos. Logo na primeira rodada enfrentaremos uma equipe que foi campeã do seu estado recentemente e vice do continente ano passado. Mas somos o Grêmio, estaremos na nossa casa e o nosso único pensamento é de vitória para começar a competição mostrando ao nosso torcedor aquilo que ele deseja ver de nós — finalizou Tiago Volpi.

➡️ Guia do Brasileirão: Grêmio quer voltar a brigar na parte de cima da tabela