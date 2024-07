Choro, surpresa da família e amor ao Corinthians: veja apresentação de Alex Santana

Copiar Link

Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Lance! • Publicada em 19/07/2024 - 14:59 • São Paulo (SP)

O meia Alex Santana foi apresentado oficialmente pelo Corinthians nesta sexta-feira (19), no CT Joaquim Grava. A cerimônia ficou marcada pela presença de José Amorim, pai do jogador, além da mulher e dos filhos.

Alex não conteve a emoção e foi às lágrimas ao ver os familiares na sala de coletiva e respondeu sobre a oportunidade de defender seu clube do coração.

- Perdi minha mãe quando tinha 14 anos e o sonho dela era que eu jogasse no Corinthians. E hoje estar realizando esse sonho está sendo um espetacular para mim - disse o reforço emocionado.

- Estar aqui, vestido essa camiseta do Corinthians, representa muito a minha infância. Já torci muito pelo Corinthians, sei o que é vestir essa camiseta. A primeira vez que eu entrei ali pelo portão me arrepiei, porque quando eu era pequeno, eu torcia, vibrava ali na frente da televisão para assistir o Corinthians - completou.

Alex Santana se emociona ao lado do pai durante apresentação no Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians)

Apesar de apresentado nesta tarde, o volante realizou sua estreia pelo clube na última terça-feira (16), na vitória sobre o Criciúma. Na ocasião, ganhou a disputa contra o jovem Breno Bidon e iniciou o duelo entre os titulares.

Terceiro reforço anunciando pelo Corinthians na janela de transferências, Alex Santana descreveu a sensação de atuar diante da Fiel torcida na Arena.

- Te falar que eu não consegui dormir nesta noite, neste jogo, porque, como eu sou corinthiano, foi difícil dormir - afirmou.

- Na hora que o Criciúma fez um gol, a torcida gritou mais, mais, sabe, isso motiva a gente ali dentro, e pra falar do torcida, eu não tenho que falar do torcedor do Corinthians - finalizou.

Outras respostas de Alex Santana

Ramón Díaz

O dia a dia está sendo é muito bom, o treinamento está sendo bem intenso, é um treinador muito qualificado, a gente está gostando bastante. Você vê que a gente foi bastante intenso, tanto no primeiro como no segundo tempo.

Pode atuar como primeiro volante?

Como eu falei antes ali, eu posso jogar tanto como primeiro, como segundo volante, ou tanto como terceiro homem do meio-campo. O que o Ramón pedir no dia ou optar ali para mim para sempre ajudar o Corinthians.

Ídolo no Corinthians

Meu maior ídolo, por incrível que pareça, é o Tevez. Em 2005, Tévez e Nilmar no ataque eu me identificava bastante ali, era pequenininho, e gostava muito deles. Gosto da número 8, mas até para evitar comparações com Renato, Paulinho, peguei a 80 para evitar comparações. Vou fazer o meu trabalho quietinho até chegar ao nível deles.