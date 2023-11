No fim de semana, o Tricolor tem a chance de colocar água no chope do seu maior rival, que está empolgado com a possibilidade de conquistar o Brasileirão após a vitória sobre o Palmeiras aliado aos recentes tropeços do Botafogo. Esse fato por si só já é suficiente para que os torcedores queiram uma vitória. Além de poder começar a festa do título mais cedo e emendando com a comemoração oficial que será realizada no domingo (12).