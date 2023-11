Al-Hilal, time do brasileiro Michael e dono do segundo melhor ataque da competição com 32 gols, irá enfrentar o Al Taawoun, pela 13ª rodada da Liga Saudita. O duelo será realizado no Estádio Internacional de King Fahd, em Riade, na Arábia Saudita, nesta sexta-feira (10), com transmissão do Canal GOAT, no Youtube.