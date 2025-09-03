Como Mano Menezes planeja utilizar Arthur no Grêmio

Após ficar de fora do empate em 1 a 1 com o Flamengo, no último domingo (31), no Maracanã, Arthur deve reestrear pelo Grêmio depois da Data FIFA, no confronto com o Mirassol, no próximo dia 13, sábado, às 16h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o técnico Mano Menezes já adiantou de que forma pretende utilizar o novo reforço.

— Eu vejo Arthur como um segundo jogador de meio. A gente tem aí dois primeiros, agora: Cuéllar voltou de forma muito satisfatória fazendo a função, e tem Noriega. A gente vai deixar essa função para eles, e vai colocar Arthur, que é um jogador de passe, de movimentos curtos inteligentíssimos, já deu para ver nos primeiros treinamentos aquilo que acrescenta — elogiou Mano em entrevista coletiva após o empate com o Flamengo.

Mano acredita que Arthur pode ser solução para um dos maiores problemas do Grêmio

O treinador do Grêmio acredita que Arthur será peça fundamental para resolver um grande problema que sua equipe tem enfrentado: propor jogo. Em especial, dentro da Arena do Grêmio, onde o Tricolor Gaúcho vem de derrota por 1 a 0 para o Sport e empate em 0 a 0 com o Ceará.

— Eu penso que aí reside exatamente onde começa a evolução que nós queremos ter. Todo mundo sempre pensa nos meias, para construir um jogo. Mas hoje, no futebol atual, a armação de uma equipe começa nos volantes e, às vezes, até nos zagueiros — frisou Mano.

— A gente estava se ressentindo muito disso. Nossa bola não passava no meio-campo com tranquilidade. Sempre uma bola meio nervosa, meio apertada, nunca saía jogada limpa para evolução. O adversário marca mais fácil quando você não tem essa construção de qualidade. E ela começa a aparecer, e tenho que certeza que a partir daí nós seremos outra equipe — completou.