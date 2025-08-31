O Grêmio conquistou um ponto precioso ao buscar o empate em 1 a 1 com o Flamengo, neste domingo (31), no Maracanã, em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na entrevista coletiva após o jogo, Mano Menezes, treinador gremista, destacou a dificuldade que era segurar o Rubro-Negro, que vinha de goleada por 8 a 0 sobre o Vitória, na última segunda-feira (25), no mesmo palco.

— A gente conhece o Maracanã, por ver e depois sentir na própria pele o que é confiança de um Maracanã lotado quando o Flamengo está bem. Muito difícil conter esse ímpeto. Mas a gente fez uma coisa que, no futebol, quem tem experiência faz sempre: goleada de 8 a 0 você não analisa. É uma exceção das exceções — revelou Mano.

— Você tira e analisa o Flamengo da temporada, dos últimos jogos. É um Flamengo mais recente, com a chegada de Sául. É um time que te impõe muita necessidade de percepção, de troca de marcação, de balanço de marcação, exige muito disso. Equipe foi bem, a nossa, nesse aspecto. Proporcionou pouco para uma equipe dessa qualidade — avaliou.

Mano valoriza ponto conquistado: 'que ele seja motivador'

Mano, que até pouco tempo atrás sofria forte pressão no Grêmio, enalteceu o ponto conquistado. O treinador espera que esse resultado sirva como mola propulsora para sua equipe no Campeonato Brasileiro. Com o empate, o Tricolor Gaúcho chegou aos 25 pontos, na 12ª colocação.

— A gente leva esse ponto. Vamos saber valorizar ele bem, pelo momento de tudo que está acontecendo. Que ele seja algo motivador para a gente. [...] Ganhamos mais um ou dois jogadores, isso é importante nessa hora. Começar a crescer, a ter time, para dar entrosamento do meio para frente, para termos mais qualidade quando os adversários nos propiciarem controle maior, e, com jogo mais qualificado, decidir jogos na nossa casa também — projetou.