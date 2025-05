Novo segundo uniforme do Grêmio vaza nas redes sociais; veja

Na manhã desta sexta-feira (16) vazou, nas redes sociais, o novo segundo uniforme do Grêmio. Em tom aparentemente azul-claro, que substitui o tradicional branco, a camiseta conta com gola polo.

Em foto e vídeo vazados, cinco atletas posam em ensaio na Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS, com a nova camiseta e a parte de baixo social. São eles o zagueiro Wagner Leonardo e os centroavantes Arezo e Jardiel, do time masculino; e a zagueira Mônica Ramos e a atacante Giovaninha, do feminino.

Grêmio e Umbro ainda não se manifestaram oficialmente sobre o novo uniforme

Oficialmente, nem o Grêmio, nem a Umbro, fornecedora do material esportivo do Tricolor Gaúcho, se manifestaram. Tampouco, divulgaram data de lançamento. Até aqui, em 2025, foi lançado apenas o primeiro uniforme, tricolor, em março. Nos jogos como visitante, a equipe ainda utiliza o traje branco da temporada passada.

Arezo, com o uniforme branco de 2024 do Grêmio, em jogo fora de casa pela Copa Sul-Americana. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Nos bastidores, são fortes as especulações de que este pode ser o último ano da parceria do Grêmio com a Umbro. O Tricolor Gaúcho estaria negociando com outras marcas de material esportivo para 2026.