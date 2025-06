A 15ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 reserva um confronto entre jogadores do Grêmio. Às 21h (horário de Brasília) desta quinta-feira (5), o Paraguai, de Villasanti, recebe o Uruguai, de Cristian Olivera, no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção. A partida terá transmissão ao vivo pelo SporTV 3.

Porém, a tendência é que tanto Villasanti quanto Kike Olivera iniciem no banco de reservas. O volante, que perdeu a titularidade em sua seleção durante o ano passado, entrou no segundo tempo dos últimos dois jogos do Paraguai: vitória por 1 a 0 sobre o Chile, e empate em 2 a 2 com a Colômbia, em março.

Nessa mesma Data Fifa, Kike Olivera foi titular no empate em 0 a 0 do Uruguai com a Bolívia. Entretanto, saiu no intervalo. Inclusive, a nova convocação do ponta gremista, por parte do técnico Marcelo Bielsa, foi criticada por boa parte da torcida uruguaia.

Paraguai e Uruguai estão perto de garantir vaga na Copa do Mundo de 2026. A seleção de Villasanti é quinta colocada, com 21 pontos. Mesma pontuação da de Kike Oliveira, que está na terceira colocação.

Dupla deve retornar para jogo do Grêmio contra o Corinthians

Na próxima terça-feira (10), às 21h45min, o Paraguai enfrenta o Brasil, na NeoQuímica Arena, em São Paulo/SP. No mesmo dia, mas às 20h, o Uruguai recebe a Venezuela, no Centenário, em Montevidéu. Villasanti e Kike Olivera são esperados pelo Grêmio para o jogo contra o Corinthians, na quinta-feira (12), às 20h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.