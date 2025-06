Paraguai x Uruguai: onde assistir, horário e prováveis escalações

Paraguai e Uruguai se enfrentam na próxima quinta-feira (5) em partida válida pela 15ª rodada das eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo. A bola começa à rolar a partir das 20h (de Brasília) no Estádio ueno Defensores del Chaco, em Assunção. O confronto terá a transmissão da SporTv (canal fechado). ➡️Clique para assistir no SporTV

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Uruguai e Paraguai em confronto pelas eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo (Eitan Abramovich/ AFP)

O Paraguai chega em ótima fase para o confronto ao lado de seus torcedores. Apesar de empatar em 2 a 2 contra a Colômbia na última rodada, a seleção está invicta há oito jogos. Atualmente em 5° lugar com 21 pontos conquistados, o Paraguai tem chances de ocupar a vice liderança caso ganhe na quinta-feira (5).

O Uruguai, por sua vez, enfrentam um momento irregular nas eliminatórias. A equipe não vence há três jogos — sendo dois empates contra Brasil e Bolívia, e uma derrota para a Argentina. Apesar dos resultados ruins nas últimas rodadas, a seleção ainda ocupa a 3ª colocação, com os mesmos 21 pontos de seu oponente. Uma vitória fora de casa também é importante para a equipe assegurar a classificação para a Copa do Mundo de 2026.

continua após a publicidade

Tudo sobre o jogo entre Paraguai e Uruguai (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

PARAGUAI X URUGUAI

15ª rodada — Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026

📆 Data e horário: Quinta-feira, 5 de junho, às 20h, (de Brasília);

📍 Local: Estadio ueno Defensores del Chaco, em Assunção (PAR);

📺 Onde assistir: SporTV (TV fechada);

➡️Chile x Argentina: onde assistir, horário e prováveis escalações

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PARAGUAI (Técnico: Daniel Garnero)

Gatito Fernández; José Cáceres, Fabián Balbuena, Omar Alderete e Júnior Alonso; Matías Galarza, Diego Gómez, Andrés Cubas e Miguel Almirón; Isidro Pitta e Julio Enciso

continua após a publicidade

URUGUAI (Técnico: Marcelo Bielsa)

Santiago Mele; Guillermo Varela, José María Giménez, Ronald Araújo e Joaquín Piquerez; Manuel Ugarte, Rodrigo Betancur e De Arrascaeta; Facundo Pellistri, Maxi Araújo e Brian Rodríguez