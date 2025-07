Agenda L!: curtinhas do Grêmio do dia 20/07/2025

O domingo (20) será de descanso para o Grêmio após o empate em 1 a 1 com o Vasco da Gama, no final da tarde de sábado (19), em São Januário, no Rio de Janeiro, em partida válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Tricolor Gaúcho segue na 12ª colocação, agora com 17 pontos.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

Agenda

O Grêmio retorna do Rio de Janeiro, em voo comercial, na manhã deste domingo (20). Depois disso, os atletas receberão folga. O elenco gremista se reapresenta na segunda-feira (21), às 10h30min, no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre-RS, para iniciar a preparação para enfrentar o Alianza Lima-PER, quarta-feira (23), às 21h30min, na Arena do Grêmio, pela partida de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana. Na ida, o Tricolor Gaúcho perdeu por 2 a 0.

Time do Grêmio que iniciou o jogo contra o Vasco. (Foto: Alexandre Durão/Grêmio FBPA)

Departamento médico

No departamento médico do Grêmio seguem os laterais direitos João Pedro e João Lucas, o zagueiro Rodrigo Ely, o volante Cuéllar e os meia Nathan e Monsalve.

continua após a publicidade

Mercado da Bola

O Grêmio vasculha o mercado em busca de reforços para quase todos os setores. As prioridades são um zagueiro destro, pelo menos um meio-campista e um centroavante. Apesar da contestação a Tiago Volpi, o vice-presidente de futebol Alexandre Rossato garantiu que o Tricolor Gaúcho não procura novo goleiro.

Categorias de base

Após a perda do título gaúcho para o Internacional, com o empate em 1 a 1 com o Internacional, na manhã de sábado (19), na Morada dos Quero-Queros, em Alvorada, o time sub-20 do Grêmio volta seu foco para a última rodada do Campeonato Brasileiro. Sob risco de rebaixamento, o Tricolor Gaúcho enfrenta o Vasco, quarta-feira (23), às 15h, no Rio de Janeiro-RJ.

continua após a publicidade

Futebol feminino

As Gurias Gremistas seguem a preparação para os desafios do segundo semestre. No início de agosto, as Mosqueteiras estreiam no Campeonato Gaúcho e na Copa do Brasil.

Próximos jogos do Grêmio