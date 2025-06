Entre os 29 jogadores convocados pelo técnico Marcelo Bielsa para os dois próximos compromissos do Uruguai pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo 2026, contra Paraguai e Venezuela, está Cristian Olivera, ponta do Grêmio. Porém, essa convocação não repercutiu bem entre torcedores uruguaios.

Na postagem da Seleção Uruguaia, com a lista de convocados, no X, Kike Olivera foi um dos nomes mais contestados. Um internauta fez um recorte com a foto do jogador do Grêmio ao lado dos também atacantes Facundo Torres, do Palmeiras, e Brian Rodriguez, do América do México, e escreveu 'tem que ser piada'.

Outro usuário citou, além de Kike Olivera, o lateral direito Guillermo Varela, do Flamengo, e perguntou 'até quando'. A percepção, da maioria, é de que o plantel uruguaio carece de qualidade, ainda mais se levado em conta que a geração anterior contava com jogadores como Luis Suárez e Cavani.

Bielsa conta com desfalques importantes para essa Data Fifa. O goleiro Sergio Rochet, do Internacional, e os volantes Nico de la Cruz, do Flamengo, e Federico Valverde, do Real Madrid, estão lesionados. O atacante Darwin Nuñez, do Liverpool, está suspenso.

Grêmio conta com retorno de Kike Olivera para jogo contra o Corinthians

Perto de garantir classificação para a Copa do Mundo, o Uruguai enfrenta o Paraguai, quinta-feira (5), às 20h, em Assunção, e recebe a Venezuela, terça-feira (10), às 20h, em Montevidéu. A perspectiva é que Kike Olivera, que viajou de carro para seu país natal, esteja de volta para o jogo do Grêmio contra o Corinthians, no dia 12, quinta-feira, às 20h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.