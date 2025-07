Grêmio projeta 35 mil torcedores para jogo contra o Alianza Lima

O Grêmio deve contar com grande apoio de sua torcida para o jogo de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana, contra o Alianza Lima-PER, nesta quarta-feira (23), às 21h30min. Conforme a Arena do Grêmio, a projeção é de 35 mil torcedores. Até a manhã desta terça-feira (22), mais de 25 mil ingressos haviam sido vendidos. Os setores Arquibancada Norte, Superior Norte, Gramado Leste e Gold Oeste estão esgotados.

Jogo contra o Alianza Lima será o primeiro na Arena do Grêmio após compra da gestão do estádio

Além do caráter decisivo da partida, a expectativa de grande público é reflexo da diminuição do preço dos ingressos. Isso só foi possível graças à compra da gestão do estádio, por parte de Marcelo Marques, e consequente doação ao clube. Esse será o primeiro jogo desde que o empresário e pré-candidato à presidência realizou o movimento, no último dia 11.

Em entrevista coletiva realizada na última terça-feira (15), Marcelo Marques e o presidente do Grêmio, Alberto Guerra, convocaram a torcida para fazer uma grande festa no jogo contra o Alianza Lima.

— Quero convocar o torcedor para lotar a Arena dia 23. Já vai ter nosso toque a partir de agora. A Arena já é do Grêmio. [...] São preços bem atrativos. Vai ser esse preço porque agora a Arena é nossa — adiantou Marques.

— Dia 23 vamos fazer um grande evento emblemático para essa troca, ainda que faltem questões burocráticas. Queremos lotar a Arena e bater recorde — acrescentou Guerra.

O que o Grêmio precisa para se classificar contra o Alianza Lima

A entrevista coletiva foi concedida antes da derrota por 2 a 0 para o Alianza Lima, na última quarta-feira (16), no Estádio Alejandro Villanueva, em Lima, no Peru. Mas o resultado parece não ter afugentado a torcida. Para se classificar no tempo normal para as oitavas de final da Copa Sul-Americana, em que o adversário será a Universidad Católica-EQU, o Grêmio precisa vencer por três ou mais gols de diferença. Vitória por dois gols leva a disputa para os pênaltis.