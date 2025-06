Sem astros de Flamengo e Real Madrid, convocação do Uruguai é anunciada

A seleção do Uruguai anunciou nesta terça-feira (3) a lista de jogadores convocados para os próximos jogos pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo 2026, contra Paraguai e Venezuela. A lista de 29 jogadores de Marcelo Bielsa tem ausências importantes, como Nicolás de la Cruz, do Flamengo; Federico Valverde, do Real Madrid; e Darwin Nuñez, do Liverpool.

O alto número de atletas convocados costuma ser uma metodologia adotada pelo treinador. Com todos à disposição, ao se apresentarem em Montevidéu, os futebolistas entenderão qual será o papel de cada um durante os dias de treinos e jogos da Data Fifa de junho.

De la Cruz; Valverde e Sergio Rochet, do Internacional, são desfalques por lesão, enquanto Nuñez está suspenso após a Corte Arbitral do Esporte rejeitar o recurso interposto pela Associação Uruguaia de Futebol (AUF) após a sanção imposta pelos fatos ocorridos no final da partida da semifinal da Copa América contra a Colômbia.

👀 Veja a convocação completa do Uruguai de Bielsa:

🧤 Goleiros: Santiago Mele, Franco Israel e Christopher Fiermarin;

🛡️ Defensores: Nahitan Nández, Guillermo Varela, Puma Rodríguez, Ronald Araújo, Nicolás Marichal , José María Giménez, Santiago Bueno, Sebastián Cáceres, Mathias Olivera, Joaquín Piquerez, Manuel Sanabria;

🧠 Meio-campistas: Rodrigo Bentancur, Manuel Ugarte, Lucas Torreira, Emiliano Martínez , Rodrigo Zalazar, Nicolás Fonseca, Giorgian de Arrascaeta;

🎯 Atacantes: Maximiliano Araújo, Facundo Pellistri, Cristian Olivera, Facundo Torres, Brian Rodríguez , Rodrigo Aguirre, Agustín Álvarez Martínez, Lucho Rodríguez.

O Uruguai está na terceira posição da tabela das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo 2026, com 21 pontos em 14 rodadas. A Celeste pode garantir a classificação para o Mundial nos dois próximos jogos contra Paraguai, na quinta-feira (5); e Venezuela, na terça-feira (10).

