As três partidas consecutivas do Grêmio fora de casa, com derrotas para Cruzeiro e Alianza Lima-PER, e empate com o Vasco da Gama, registraram expressiva marca negativa para o Imortal. Nessa sequência de confrontos, o Tricolor Gaúcho recebeu 71 finalizações — média de 23,6 por jogo.

17 do Cruzeiro, 23 do Alianza Lima e 31 do Vasco

Na goleada por 4 a 1 sofrida para o Cruzeiro, no último domingo (13), no Mineirão, em Belo Horizonte-MG, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Grêmio sofreu 17 finalizações. Nove delas foram em direção ao gol.

Na derrota por 2 a 0 para o Alianza Lima, na última quarta-feira (16), no Estádio Alejandro Villanueva, em Lima, no Peru, pelo jogo de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana, o Grêmio sofreu 23 finalizações. Oito delas a gol.

Por fim, no empate em 1 a 1 com o Vasco da Gama, no último sábado (19), em São Januário, no Rio de Janeiro-RJ, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Grêmio sofreu 31 finalizações, sete ao gol. Esse foi o recorde do Cruz-Maltino em uma partida da competição desde que a base de dados do SofaScore existe.

'Vamos com calma': Mano Menezes rebate estatística

Apesar dessa expressiva última marca, Mano Menezes rebateu o repórter que trouxe a estatística à tona em sua entrevista coletiva. Para o treinador, o que importa são as finalizações a gol.

— Quantas no gol? Eu posso ficar chutando a dez metros do gol... Sete no gol? Sete está bem. Time mandante teve sete finalizações no gol. É uma média normal, de qualquer time de futebol. Muda bastante. A gente tem que cuidar um pouco com isso. Separar bem as coisas. Ver o que é de qualidade, o que é mérito do adversário, o que é deficiência nossa. Vamos com calma — retrucou.

Grêmio é o time que mais sofre finalizações no Campeonato Brasileiro

Com as 31 diante do Vasco, o Grêmio se tornou o time que mais sofreu finalizações, até aqui, no Campeonato Brasileiro, com 215 em 14 jogos — média de 15,4 por partida. O Tricolor Gaúcho supera times como Vitória (212) e Juventude (208), que estão na zona de rebaixamento.