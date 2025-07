Em um jogo no qual o resultado foi muito melhor do que o desempenho, o Grêmio empatou em 1 a 1 com o Vasco da Gama, neste sábado (19), em partida válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na defensiva em sua entrevista coletiva após a partida, o técnico Mano Menezes brigou com fatos apontados pelos repórteres.

'A gente não está vindo de duas derrotas consecutivas'

Logo na primeira resposta, Mano rebateu a repórter que lembrou que o Grêmio vinha de duas derrotas consecutivas. O Tricolor Gaúcho foi goleado por 4 a 1 pelo Cruzeiro, no último domingo (13), pelo Campeonato Brasileiro, e perdeu por 2 a 0 para o Alianza Lima, na última quarta-feira (16), pela Copa Sul-Americana.

— A gente não está vindo de duas derrotas consecutivas. Estamos jogando o Campeonato Brasileiro, hoje, e perdeu para o Cruzeiro só. Está vindo de uma derrota. Tem que separar os campeonatos, se não fica tudo meio confuso — disparou Mano.

'Quantas [finalizações] no gol?'

Posteriormente, Mano questionou o repórter que trouxe a estatística de que o Vasco da Gama finalizou 30 vezes no jogo. Esse foi o recorde do Cruz-Maltino, no Campeonato Brasileiro, na base de dados do SofaScore.

— Quantas no gol? Eu posso ficar chutando a dez metros do gol... Sete no gol? Sete está bem. Time mandante teve sete finalizações no gol. É uma média normal, de qualquer time de futebol. Muda bastante. A gente tem que cuidar um pouco com isso. Separar bem as coisas. Ver o que é de qualidade, o que é mérito do adversário, o que é deficiência nossa. Vamos com calma — retrucou.

Mano cita boas participações de Volpi e Pavón

Mano ainda pediu que se olhasse o 'copo meio-cheio'. Citou a boa atuação de Tiago Volpi e o cruzamento de Pavón para o gol de Gustavo Martins. Tanto o goleiro quanto o ponta são jogadores muito criticados por torcida e imprensa.