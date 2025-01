O Grêmio está encaminhando a venda de Agustin Marchesín ao Boca Juniors. O clube argentino aumentou a proposta e os valores agradaram a direção Tricolor. O negócio deve ser oficializado nos próximos dias.

A proposta atual gira em torno de 1,65 milhão de dólares (R$ 10 milhões) pela compra dos direitos do goleiro - mais do que o dobro da oferta inicial de 500 mil dólares. Assim, os valores agradaram o Grêmio e a vontade do jogador de se transferir para o clube argentino também pesou na decisão.

O Grêmio acredita que é justo o valor de R$ 10 milhões por um jogador de 36 anos e encaminha a venda de Marchesín. A negociação será oficializada nos próximos dias. Na Argentina, o goleiro assinará contrato de duas temporadas, podendo renovar por mais uma. A ideia do atleta é encerrar sua carreira no Boca.

Grêmio busca goleiro no mercado

Com a saída de Marchesín, o Grêmio busca uma reposição no mercado. Atualmente, o Tricolor conta com Gabriel Grando e Adriel na disputa da titularidade e Thiago Beltrame como terceira opção. Os dois primeiros estiveram fora durante a última temporada, emprestados a Cruzeiro e Bahia, respectivamente.

Keylor Navas foi uma das opções analisadas pela direção, que não chegou a oferecer uma proposta oficial. O goleiro, todavia, deverá se transferir ao futebol argentino. Outro nome cotado é o de Matheus Magalhaes, 32 anos, revelado pelo América-MG e que atua desde 2014 no Braga, de Portugal.