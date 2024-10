Jogadores com mais jogos pelo Grêmio: veja o top 10 da história

Tarciso é o atleta com mais jogos pelo Grêmio. (Foto: Grêmio)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/10/2024 - 22:05 • São Paulo

O Grêmio é um clube conhecido por sua força e tradição, com uma história marcada por grandes conquistas. Entre os jogadores que mais se destacaram estão aqueles com mais jogos pelo Grêmio, que representaram o Tricolor Gaúcho com honra e determinação.

Mais jogos pelo Grêmio

Veja o top 5 jogadores com mais jogos pelo Grêmio

1. Tarciso – 723 jogos

Tarciso, conhecido como "Flecha Negra", é o jogador com mais jogos pelo Grêmio, com 723 partidas. Atuando como ponta-direita, ele foi fundamental nas conquistas da Libertadores e do Mundial de 1983, além de outros títulos importantes.

2. Airton Pavilhão – 601 jogos

Airton Pavilhão, zagueiro, disputou 601 partidas pelo Grêmio. Conhecido por sua solidez defensiva, ele é um dos maiores ídolos da história do clube.

3. Danrlei – 588 jogos

Danrlei, o goleiro que marcou época, jogou 588 vezes pelo Grêmio. Ele é lembrado por suas defesas e por sua paixão pelo clube, sendo um dos grandes ídolos do Tricolor.

4. Leôncio Vieira – 560 jogos

Leôncio Vieira, ponta-esquerda, disputou 560 partidas pelo Grêmio. Ele foi um dos jogadores mais versáteis do clube e é lembrado por seu talento e dedicação.

5. Milton Kuelle – 512 jogos

Milton Kuelle, meio-campista, jogou 512 partidas pelo Grêmio e é reverenciado por sua habilidade no meio-campo, ajudando o clube em várias conquistas.

Veja quem completa o top 10 com mais jogos pelo Grêmio

6. Roger Machado – 505 partidas

Roger Machado, lateral-esquerdo, disputou 505 partidas pelo Grêmio. Ele é conhecido por sua habilidade e por seu comprometimento com o clube.

7. Ancheta – 428 partidas

Ancheta, zagueiro uruguaio, jogou 428 partidas pelo Grêmio. Ele é lembrado por sua técnica e por sua força na defesa.

8. Loivo – 427 partidas

Loivo, ponta-esquerda, disputou 427 partidas pelo Grêmio e marcou muitos gols. Ele é um dos grandes ídolos do clube e é reverenciado pela torcida.

9. Mazaropi – 425 partidas

Mazaropi, goleiro, é lembrado por suas defesas e por seu talento, disputando 425 partidas pelo Grêmio. Ele é um dos maiores ídolos da torcida gremista.

10. João Severiano – 423 partidas

João Severiano, meio-campista, jogou 423 partidas pelo Grêmio. Ele é lembrado por sua dedicação e por sua habilidade em campo.

Esses jogadores representam a garra e a tradição do Grêmio, deixando uma marca duradoura no clube.