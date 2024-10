Maiores vendas do Grêmio: veja lista completa

Arthur é a maior venda da história do Grêmio (Foto: Lucas Uebel/Grêmio/Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/10/2024 - 16:56 • Rio de Janeiro

O Grêmio é um dos clubes mais tradicionais do Brasil, muito por conta dos grandes jogadores que passaram e foram revelados pelo Imortal. As vendas que o time gaúcho obteve ao longo de sua história refletem a competitividade do clube, com altos valores. O Lance! te mostra as maiores vendas do Grêmio.



As 10 maiores vendas do Grêmio:

10º lugar: Bitello - A décima maior venda da história do Grêmio fica com Bitello. O meia foi vendido com 23 anos, na temporada 2023/24, para o futebol russo, para jogar no Dínamo de Moscou, por 10 milhões de euros.

9º lugar: Mário Fernandes - O lateral-direito, Mário Fernandes, é o nono colocado da lista. O atleta foi vendido para o CSKA Moscou, também da Rússia, por 10,5 milhões de euros. Ele fez basicamente toda sua carreira pelo clube, até voltar para jogar no Internacional e depois no Zenit. Ele está sem clube desde julho de 2024.

8º lugar: Vanderson - Outro lateral-direito da lista é Vanderson. Revelado no clube, o atleta foi vendido para o Mônaco na temporada 2021/22, por 11 milhões de euros.

7º lugar: Fernando - Vendido aos 21 anos para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, Fernando é a sétima maior venda do Grêmio. O atleta foi comprado por 11 milhões de euros. Ele rodou por Itália, Rússia, China e Turquia, até chegar no Al-Jazira, dos Emirados Árabes Unidos.

6º lugar: Pedro Rocha - A sexta maior venda gremista foi Pedro Rocha. Na temporada 2017/18, aos 22 anos, o atacante foi vendido para o Spartak Moscou por 12 milhões de euros. Atualmente ele está emprestado do Fortaleza ao Criciúma.

5º lugar: Gustavo Nunes - Outro jogador vendido por 12 milhões de euros foi Gustavo Nunes. Comprado pelo Brentford, da Inglaterra na temporada 2024/25, ele é a quinta maior venda da história do Grêmio.

4º lugar: Tetê - O ponta pela direita, Tetê, foi vendido pelo Grêmio ao Shakhtar Donetsk por 15 milhões de euros, na temporada 2018/19, quando tinha apenas 19 anos. Depois de jogar por Lyon, Leicester e Galatasaray, ele foi vendido para o Panathinaikos, onde joga atualmente.]



3º lugar: Pepê - Abrindo o pódio da lista, está Pepê. A promessa do Imortal foi vendida para o Porto por 15 milhões de euros, na temporada 2021/22, com 24 anos.

2º lugar: Everton Cebolinha - A segunda maior venda da história do Grêmio é Everton Cebolinha. O jogador das beiradas do campo foi vendido para o Benfica por 20 milhões de euros, mas não obteve muito sucesso na Europa. Atualmente, ele joga pelo Flamengo.

1º lugar: Arthur Melo - A maior venda da história do Grêmio é Arthur Melo. O volante foi vendido para o Barcelona por 31 milhões de euros, na temporada 2018/19, quando tinha 21 anos. Depois de passagem de certo destaque na Catalunha, ele não teve tanto sucesso nos seus clubes seguintes. Comprado pela Juventus, ele rodou por empréstimos por Liverpool e Fiorentina. Ele segue no elenco do time de Turim.