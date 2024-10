Miller Bolaños está entre as maiores contratações da história do Grêmio. (Foto: AGIF/RICARDO RIMOLI)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/10/2024 - 17:17 • São Paulo

O Grêmio é um dos clubes mais tradicionais do Brasil, e nos últimos anos tem feito investimentos expressivos para manter seu elenco competitivo tanto no cenário nacional quanto internacional. Desde 2023, sob a gestão de Alberto Guerra, o clube intensificou sua presença no mercado, buscando jogadores de renome para reforçar a equipe. A seguir, estão listadas as cinco maiores contratações do Grêmio, com destaque para o valor investido e o impacto de cada jogador no time.

Top 5 maiores contratações do Grêmio*

1. Miller Bolaños – R$ 36,5 milhões (2016)

O equatoriano Miller Bolaños foi contratado em 2016 por R$ 19,4 milhões, vindo do Emelec, do Equador. Ele chegou ao Grêmio com grandes expectativas, após uma passagem de sucesso em seu país. Embora tenha tido um início promissor, com alguns gols importantes, Bolaños não conseguiu manter uma regularidade e acabou sendo negociado posteriormente. Mesmo assim, ele está entre as maiores contratações do Grêmio na história.

2. Jaminton Campaz – R$ 25,76 milhões (2021)

Em 2021, o Grêmio fez um investimento significativo para contratar o colombiano Jaminton Campaz, do Tolima, por R$ 21 milhões. O meia-atacante chegou ao clube com grande expectativa, sendo uma das maiores contratações do Grêmio. Sua contratação visava dar mais dinamismo ao meio-campo gremista, especialmente em competições como o Campeonato Brasileiro e a Libertadores.

3. Franco Cristaldo – R$ 23,70 milhões (2023)

O argentino Franco Cristaldo foi contratado pelo Tricolor Gaúcho em 2023, vindo do Huracán, por um valor recorde de R$ 24 milhões, tornando-se uma das maiores contratações do Grêmio. Cristaldo chegou com a missão de assumir o comando do meio-campo, trazendo criatividade e força ofensiva para a equipe. Sua contratação foi parte da estratégia do Grêmio de apostar em jogadores sul-americanos de destaque para elevar o nível de competitividade do time nas competições nacionais e continentais.

4. Mathías Villasanti – R$ 22,08 milhões (2021)

O paraguaio Mathías Villasanti foi contratado pelo Grêmio em 2021 por R$ 18 milhões, vindo do Cerro Porteño. O volante chegou ao clube para reforçar o meio-campo, trazendo força na marcação e boa distribuição de jogo. Villasanti rapidamente se firmou como titular, tem sido uma peça-chave no esquema tático do time desde sua chegada e está entre as maiores contratações do Grêmio.

5. Cristian Pavón – R$ 19,8 milhões (2024)

Cristian Pavón, atacante argentino com passagem pela seleção de seu país, foi contratado pelo Grêmio em 2024 por R$ 19,8 milhões, vindo do Atlético-MG. Pavón já havia se destacado no Boca Juniors e chegou ao Grêmio para reforçar o ataque, trazendo experiência e velocidade às jogadas ofensivas do time. Ele rapidamente se tornou uma peça importante no elenco tricolor, assumindo a responsabilidade de ser uma das principais referências no setor ofensivo.

*os valores das contratações foram corrigidos pelo IPCA (08/2024).