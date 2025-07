Marlon projeta segundo semestre do Grêmio: ‘pode sair campeão’

Reforço vindo por empréstimo do Cruzeiro, em abril, Marlon é um dos jogadores do Grêmio com contrato apenas até o final deste ano. Mesmo sem saber se permanecerá para a próxima temporada, o lateral esquerdo sonha em ser campeão com o Tricolor Gaúcho ainda em 2025.

— Muita gente pergunta isso para mim. Eu penso no melhor para o Grêmio. Estou aqui até dezembro, a mentalidade é essa. Tenho que fazer meu trabalho. A gente tem uma temporada muito longa ainda, com possibilidade de título. A gente sabe que um clube de tradição, quando chega nas eliminatórias, bota a camisa em campo e, com o apoio da torcida, pode sair campeão. O Grêmio já fez isso várias vezes, e pode fazer isso de novo — frisou Marlon em entrevista à Grêmio TV, após o jogo-treino com o Aimoré, na última quarta-feira (2).

As eliminatórias a que o lateral esquerdo gremista se refere são as da Copa Sul-Americana. O Grêmio disputará o playoff contra o Alianza Lima-PER. O jogo de ida é no dia 16 de julho, no Peru, e o de volta no dia 23, em Porto Alegre.

'Ficamos devendo', admite Marlon sobre primeiro semestre do Grêmio

Marlon tem consciência de que o Grêmio não foi bem no primeiro semestre. O Tricolor Gaúcho perdeu a hegemonia estadual para o Internacional, foi eliminado na terceira fase da Copa do Brasil, para o CSA, e figurou na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. A perspectiva, entretanto, é de uma segunda metade de temporada melhor.

— Temos que fazer um segundo semestre forte. Ficamos devendo nessa primeira parte. Desde a chegada do Mano [Menezes] a gente vem ajustando, melhorando, evoluindo bastante. Estamos no caminho certo. Tem gente nova chegando, gente para chegar ainda, que vai qualificar, acrescentar muito para termos um Grêmio forte no segundo semestre — projetou.

