Após evitar polêmica na entrevista coletiva de apresentação, Mano Menezes já alfinetou o trabalho de Gustavo Quinteros, seu antecessor, após reestrear no comando do Grêmio, com empate em 2 a 2 contra o Godoy Cruz-ARG, na noite desta quinta-feira (24), no Estádio Maldivas Argentinas, em Mendoza, pela terceira rodada de grupos da Copa Sul-Americana. O novo treinador gremista citou a metodologia de treinamento utilizada por colegas oriundos de países vizinhos.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

— Os profissionais que vêm da América Latina estão acostumados a trabalhar em um calendário bem diferente do brasileiro, com até 20 jogos a menos. Aquilo que se faz e serve para o trabalho lá, porque tem um período de recuperação maior, não serve para a nossa realidade — opinou.

Gustavo Quinteros, ex-treinador do Grêmio. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Para Mano, Grêmio perdeu muitas disputas de bola contra o Godoy Cruz

A crítica de Mano se deve ao fato do Grêmio estar com dificuldade para ganhar disputas de bola. Conforme números que o próprio treinador trouxe, foram 25 ou 26 perdas de posse nesse tipo de situação no empate com o Godoy Cruz.

continua após a publicidade

— Vamos agora, com nossa experiência, em doses homeopáticas, colocar algumas coisas nos treinamentos, como força, para que tenhamos maior êxito nas disputas — concluiu Mano.

O novo técnico gremista comandou apenas dois treinamentos antes de sua reestreia. O número será o mesmo antes do próximo compromisso. Já no domingo (27), às 18h30min, o Grêmio visita o Vitória, no Barradão, em Salvador (BA), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Vice-lanterna, o Tricolor Gaúcho precisa do triunfo para deixar a zona de rebaixamento.