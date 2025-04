Na noite de segunda-feira (21), o Grêmio anunciou o retorno de Mano Menezes, exatamente 20 anos após acertar a contratação do treinador para sua primeira passagem pelo Tricolor Gaúcho. A primeira manifestação pública do experiente profissional, de 62 anos, após o acerto, foi marcada por muita emoção.

— Eu volto. Por honra. Por gratidão. Por esse laço eterno. Inacreditável. Imortal. Grêmio e eu. Outra vez juntos. Por tudo. E por mais — escreveu Mano em seu Instagram pessoal, gerenciado pela filha, Camila Menezes.

Em sua primeira passagem, Mano Menezes liderou retomada do Grêmio

Natural de Passo do Sobrado, no interior do Rio Grande do Sul. Vindo do Caxias, Mano teve, no Grêmio, sua primeira oportunidade em um grande clube do futebol brasileiro. E foi uma passagem marcante.

Em 2005, ele conquistou o título gaúcho e comandou a retomada do Imortal, com a conquista da Série B do Campeonato Brasileiro, na histórica Batalha dos Aflitos. Em 2006, foi bicampeão estadual e recolocou o Grêmio na Libertadores, competição na qual se sagraria vice-campeão, em 2007. Somando as três temporadas, Mano esteve à frente do Tricolor Gaúcho em 169 partidas, com 89 vitórias, 35 empates e 45 derrotas — 59,5% de aproveitamento.

Mano será apresentado oficialmente após comandar seu primeiro treinamento, na manhã desta terça-feira (22), no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre (RS). Com ele, vêm para o Grêmio os auxiliares Sidnei Lobo e Thiago Kosloski, e o preparador físico Flávio de Oliveira.