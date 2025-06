Um dos treinadores mais experientes em atividade no futebol brasileiro, Mano Menezes avaliou a mudança comportamental da nova geração de jogadores. Em entrevista à GZH, o comandante do Grêmio demonstrou preocupação com a falta de maior interesse dos atletas em relação ao jogo.

— O que mais me preocupa no jogador de hoje é que ele está muito distante do futebol. Ele ficou mais distante do futebol. Ele fala menos de futebol. A gente tem incentivado muito os nossos para voltarem a falar, para sentar e falar sobre a coisa mais importante na nossa vida — contou Mano.

As redes sociais têm influência direta nisso. Entretanto, o treinador do Grêmio evita medidas radicais, como proibir o uso de celular no vestiário.

— O jogador combinava jogada com o outro jogador, o jogador combinava comportamentos com o outro jogador. Hoje isso tudo ficou mais distante, mais escasso. A relação também ficou mais superficial. A intimidade que se tinha antes já não consegue se ter tanta, e é uma intimidade necessária para o futebol. Acho que a gente tem que trabalhar para recuperar isso. Alguns afastam o celular, mas não resolve porque tudo que é imposto não tem um resultado tão bom como a gente gostaria — refletiu.

Mano vê jogadores muito dependentes das informações repassadas pelo treinador

Como consequência, Mano vê os jogadores mais dependentes das informações repassadas pelo treinador e pela comissão técnica. Com isso, perde-se o improviso e a capacidade de encontrar soluções por conta própria dentro de campo.

— Eu acho que ele tem que ser menos dependente da informação que o treinador passa. Se a gente esmiúça cada vez mais o jogo de futebol, a gente passa tudo. Antes não tínhamos tantas informações para passar. E talvez isso foi criando um atleta muito dependente e muito escondido atrás da informação que o treinador passa. Ele precisa tomar mais decisão. A gente sempre fala isso — concluiu Mano.